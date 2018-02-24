Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın sivilleri vurduğuna yönelik söylentilere çok sert cevap verdi.

Güncellenme 24 Şubat 2018 15:37

Kahramanmaraş AK Parti İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var" ifadelerini kullandı.

"Askerlerimiz ham dolsun secdede gördüm"

Bu sabah itibarıyla 1931 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz ham dolsun secdede gördüm, rükuda gördüm" dedi.

"Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok"

Geçmişteki ecdadın varisleri olarak Mehmetçik'in aynı yolda yürüdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan SİHA'larla, bür taraftan F-16'larla, helikopterlerle, toplarla askerimize saldıranların inlerinde boğulduğunu, birilerinin sivillerin vurulduğunu söylediğini, Türk kanında sivilleri vurmak olmadığını ama bunun onların kanında olduğunu, onların Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da ve Libya'da bunu yaptıklarını, Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamayacaklarını belirtti.

"Bu milletin askeri, korkakların ordusu değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırları koruma sorumluluğu olduğunu, kimsenin bunu sorgulayamayacağını, saldıranlara bunun hesabının sorulmaya devam edileceğini, bu milletin askeri korkakların ordusu olmadığını ve Türkiye'nin korkaklar ülkesi olmadığını söyledi.

"Hilal bağımsızlığımızın ifadesi..."

Türkiye'nin 81 milyonda tek millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi" dedi.