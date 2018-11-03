Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Türk'üz, Türkçü değiliz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Andımız" tartışmalarına "Biz Türk'üz, Türkçü değiliz" ifadeleri ile son noktayı koydu.

Güncellenme 03 Kasım 2018 12:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan tartışmaların ardından bu konudaki kararlılıklarının daha da arttığını ifade ederek, "Biz Türk'üz, Türkçü değiliz" dedi.

“Kararlılık daha da arttı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada, gerekse bazı medya organlarında şahit oldukları karşısında kararlılıklarının daha da arttığını söyledi.

“Türk milletinin andı İstiklal Marşı’dır”

Bu metnin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci andının içerik itibariyle bakıldığında bu milletin kendisini, kültür-medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin olmadığını, Türk milletinin andının İstiklal Marşı olduğunu, İstiklal Marşı ile beraber yola devam edileceğini belirtti.

“İstiklal Marşımızdan daha güzel bir ant olabilir mi?” diye sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama bunlar kendi kafalarına göre çıkarmışlar. Saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisindeler” dedi.

“Türküz ama Türkçü değiliz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin Türklüğünü inkar etmediğini ama Türkçülük de yapmadığını, kendisinin Türk olduğunu ama Türkçü olmadığını, böyle yapılması durumunda kendi değerlerimizle çatışma durumunda olacağımızı, İslam dininin ırkçılığı reddettiğini söyledi.