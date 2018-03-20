Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kaygılıyken siz neredeydiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afrin'le ilgili yaptığı kaygılıyız açıklamalarına çok sert bir dille tepki gösterdi.

Güncellenme 20 Mart 2018 12:19

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afrin'le ilgili yaptığı kaygılıyız açıklamalarına "Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz. Terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

“Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerimin amacının yıkmak olduğunu, kendilerinin ise yapmak ve yaşatmak olduğunu bunun en güzel örneğinin Suriçi'nde görüldüğünü belirtti. 18 Mart'ta Afrin'in tamamen temizlendiğine dikkat çeken Erdoğan, "Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi" dedi.

“Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz?”

ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? "Terör örgütlerini temizleyelim" dediğimiz zaman neredeydiniz? PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada. "Türkiye stratejik ortağımız" diyeceksiniz, sonra teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Bizimle stratejik ortaksan bizimle birlikte yürüyeceksiniz. Öyle bir aldatmaca ki, 5 bin TIR buraya silah soktunuz. O açılan tüneller, tünellerin içindeki silah mühimmat depoları, silah mühimmat evleri. Bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bütün mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor geçecek" dedi.

"Güvenliği şu anda biz sağlıyoruz”

Fırat Kalkanı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, 2 bin kilometre karelik büyük bir bölgeyi sorun olarak Türkiye'ye sıkıntı veren bölgenin sorun olmaktan çıkarılarak kontrol altına alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, El Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından kardeşlerimiz topraklarına dönmüştür" dedi.

“Operasyonlar bir müddet daha devam edecek”

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ay geçmeden şehir merkezinin kontrol altına alındığını hatırlatan Erdoğan, "Kılıç artıklarının ve patlayıcıların temizlenmesi için operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir. ÖSO ve bizim oradaki askerlerimiz bu arama taramayı devam ettiriyor. Yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız" ifadelerini kullandı.

“Önümüzü kesmeye çalışmayın dedik”

Kimsenin Türkiye'nin öncelikle Afrin'i hedef alabileceğini beklemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Batı ülkeleri de sürekli bize "Afrin'e girmeyin" demeye utandıkları için olacak, "Bir an önce operasyonu bitirin" mesajları veriyordu. "Yanlış yapıyorsun, önümüzü kesmeye çalışmayın, yola çıktık" dedik. Biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Bizim askerimiz, korucularımız, jandarmamız, polisimiz, ÖSO aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Utanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Tüm iddiaları belgeleri ile görüntüleri ile şahitleri ile çürüttük" dedi.

“Bazı hainler bu mücadeleyi karalama derdinde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte görev alan tüm kurumların meselenin öneminin farkında olduğunu, sadece bazı hainlerin hala bu mücadeleyi karalamanın gayreti içinde olduğunu, onlara da en güzel cevabı milletin bizatihi kendisi verdiğini söyledi.

Erdoğan açıklamlarına şu sözlerle devam etti:

Daha dün "Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyoruz" diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar, "ordumuzu tebrik ediyoruz". Ne oldu şimdi size? Hep manevra. Bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler. "PYD terör örgütü değildir" diye açıklamadınız mı