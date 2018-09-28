Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binlerce PKK mensubu Almanya'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Almanya'dan terör örgütleriyle daha etkin mücadele beklediklerini dile getirdi.

Güncellenme 28 Eylül 2018 14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.

“Fikir birliğine varıldı”

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile yapılan görüşmede bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardıklarını söyledi.

“Türkiye, Suriye konusunda ciddi sorumluluk üstlendi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planladıklarını, Türkiye'nin başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstlendiğini belirtti.

“Almanya'dan terör örgütleriyle daha etkin mücadele bekliyoruz”

Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı ve bunları bertaraf edebilecek güçte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan terör örgütleriyle daha etkin mücadele beklentilerini ve bu yöndeki taleplerini etraflıca ele aldıklarını söyledi.

“İki ülke ciddi fedakarlıklar ortaya koydu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Almanya'nın, mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk aldığını, iki ülkenin ciddi fedakarlıklar ortaya koyarak bu süreci yumuşattığını, Almanya ile ekonomik ilişkileri önemsediklerini, Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumunu ve vermekte olduğu mesajları değerli bulduklarını belirtti.

“Binlerce PKK’lı Almanya’da”

Binlerce PKK terör örgütü mensubunun Almanya'da bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirimize olan özgüvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum" dedi.

“Almanya ve Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması var”

Almanya ve Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun iki ülkenin huzuru, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ettiğini söyledi.

“Türk yargı sistemini eleştiremezsiniz”

Tutuklularla ilgili bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin Almanya'nın hukuk sistemini ve mahkemelerini eleştirme hakkına sahip olmadığını, Almanya’dakilerin de Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahip olmadığını vurguladı.

“Yargıya saygı duymak zorundayız”

FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubunun Almanya'da bulunduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı süreçleriyle ilgili, "Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu" dedi.