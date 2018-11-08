Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binalar yükseldikçe, gönüller çölleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan; binaların yükseldikçe yolların büyüdüğünü fakat gönüllerin çoraklaştığını, karardığını ve çölleştiğini söyledi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmadığını, gittikleri yerleri de abad ettiğini, Kafkasya'da, Balkanlar’da, Orta Asya'da ataların bıraktığı izlere rastlandığını, sadece şehirler yapmakla kalmadıklarını, gittikleri yerlere ruh vererek Türklere ait hale getirdiklerini söyledi.

“Ağaç kesen değil, ağaç diken olduk”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u dikey mimari yok, yatay mimarı var diye uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca ağaç diktiklerini, ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduklarını, geldiklerinde 70-75 kişilik sınıflar olduğunu, ortalama şimdi 30'lara düşürüldüğünü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunları bilmediğini, yalanın Kılıçdaroğlu’nun en büyük sermayesi olduğunu belirtti.

“Daha çok çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkılmadığını, bunun en büyük kayıp olduğunu, sahip olunan kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olunmadığını, binaların yükseldikçe yolların da büyüdüğünü, fakat gönüllerin çoraklaştığını, karardığını, çölleştiğini, bu ekibin genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacağını ifade etti.

“Özel sektöre TOKİ ile örnek olduk”

TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek olan bir şehircilik hamlesi başlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı yerlerin yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz” dedi.

“4 milyar fidan diktik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını, sıfır atık projesinin hızla yaygınlaştığını, doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği oranının azaldığını, AK Parti'nin icraat listesinin gerçekten çok uzun olduğunu, bu icraatları milletin zihnine nakış nakış işleyeceklerini, millet bahçelerini, millet kıraathanelerini yapacaklarını, millet kıraathanesi dediklerinde bazılarının kumarhane anladığını, millete projelerin doğru anlatılması durumunda tercihlerini AK Parti’den yana kullanacaklarını söyledi.