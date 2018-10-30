Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de şehit olan iki asker hakkında yalan bilgiler verdiğini söyledi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de donarak şehit olan askerlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbisesi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var donarak şehadete yürümek de var'' dedi.

“Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu"

Tunceli’de iki askerin şehit olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun detayları anlattığını belirterek, “Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesi mi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin tüm teçhizatının en modern teçhizat olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun bilmeden konuştuğunu, birkaç oy almak için milleti neden kandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak.