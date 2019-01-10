Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beka meselesi kadar önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür sanatın beka meselesi kadar önemli olduğunu söyledi.

Güncellenme 10 Ocak 2019 15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir toplumda sanat ve edebiyatın felç olması durumunda o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılmasının zor olduğunu söyledi.

“Diplomasi ile kazanılmayanlar sanat ile kazanılabilir”

Milletlerin bazen askeri güç ya da diplomasi ile kazanamadıkları başarıları kültür-sanatla kazanabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdikleri 16 yıla baktığında kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediklerini, bu nedenle hep hayıflanıp iç geçirdiğini, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu kurulduğunu, bu alandaki politikaların inşasına katlı vermeyi hedeflediklerini, yapılan çalışmaların da bu kurul aracılığı ile takip edileceğini belirtti.

“Beka meselesi kadar önemli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür sanat meselesinin en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli olduğunu, kültür sanatın beka meselesi kadar önemsenmesi gerektiğini, yeni dönemde Türkiye’de kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceklerini söyledi.