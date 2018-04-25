Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bedelli askerlik" hakkında bu sözleri söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim ortamında bedelli askerliğin gündeme gelmesini doğru bulmadığını söyledi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına, il başkanlarına ve bürokratlara milletvekilliği konusunda kritik uyarılar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin MKYK toplantısında, bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda çekimse kalan bazı milletvekillerine “kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

Belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verdi.

Erdoğan ayrıca partililere, “kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısında bulundu.

MKYK üyelerinden birkaçı bedelli askerlik için büyük beklenti olduğunu belirtince Cumhurbaşkanı Erdoğan, “seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.