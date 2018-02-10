Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelini ödeyecekler dedi ve acı haberi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada bir helikopterimizin teröristlerce düşürüldüğünü ve bunun bedelinin misliyle ödetileceğini duyurdu.

Güncellenme 10 Şubat 2018 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmadan Suriye'de terör örgütlerinin bir helikopterimizi düşürdüğünü duyurdu.

Bir helikopterimiz düşürüldü

Güvenlik güçlerinin sınırlar içinde ve dışında yürekleri ile mücadele yürüttüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1141 olduğunu, az önce bir helikpterin düştüğünü, bir savaşın içinde olunduğunu, kayıpların da olabileceğini savundu.

"Fazlasıyla ödeceyekler"

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini misliyle değil kat be kat fazlasıyla ödeyecekler. Çünkü biz kararlıyız. İnanıyoruz ve üstünüz. Bunu da başaracağız" dedi.