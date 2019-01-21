Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini çok ağır öderler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye en ufak bir saldırıda bulunmak isteyenlerin bunu hesabını en ağır bir şekilde vereceğini söyledi.

Güncellenme 21 Ocak 2019 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi geçmişini karalayan ve aşağılayan bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olmayacağını söyledi.

"Bunun hesabı sorulacak”

Faiz ve enflasyon oranlarının düşmüş olmasına rağmen market fiyatlarının düşmediğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz oranları ile enflasyonun belli oranda düştüğünü, tüm bunlara rağmen markette hala sebze meyve fiyatlarının düşmediğini, bunun ahlaki bir temelinin olamayacağını, bunun hesabını soracağını belirtti.

“Halkın şikayetleri kulak ardı edilemez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın bu konudaki şikayetlerinin kulak ardı edilemeyeceğini, her şeyin orada olduğunu ama hala düşüşün söz konusu olmadığını, hala 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' bunun gayreti içerisinde olunduğunu, herkesi bu konuda vicdanlı olmaya davet ettiğini, milletin bu konuda dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyeceklerini, böyle dönemlerin fiyatları düşürüp toplumu ve ülkeyi ayağa kaldırma dönemleri olduğunu vurguladı.

“Türkiye’ye saldırmak isteyenler bedelini çok ağır öder”

Türkiye’ye küçük bir saldırıda bile bulunanların bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ başta olmak üzere YPG, PYD hepsinin bunun bedelini ağır ödeyeceğini, bu nedenle kimsenin Türkiye’yi rahatsız etmeye kalkışamayacağını, Türkiye’yi yeniden istedikleri kalıba sokmak istediklerini, o günlerin geride kaldığını söyledi.

“Görüşmeler anlayış çerçevesinde sonuçlanmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerin anlayış çerçevesinde sonuçlanmasını arzu ettiklerini, Türkiye’nin bütün gücüyle sınırlarda olduğunu, en yakın gelişmeleri dahi takip ettiklerini, verilen sözler tutulursa sürecin işleyeceğini, sözlerin tutulmaması durumunda Türkiye’nin kendi stratejileri doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacaklarını belirtti.

Nasıl bir güvenli bölge?

Fırat'ın doğusunda oluşturması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor” dedi.