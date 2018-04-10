Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ağır şekilde ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta ve Duma'da katliam yapanları lanetlediğini ve bunu yapanların bedelini en ağır ödemesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 13:03

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir" dedi.

“Hakaretler tavan yaptı”

Hatay'da askerlere destek için sınır karakolunu ziyaret ederek Mehmetçiğe moral verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun birilerini rahatsız ettiğini, oraya giden sanatçılara hakaret ettiklerini, hak ettikleri cevabın hem sanatçılar tarafından hem de kendileri tarafından verildiğini, şahsına olan hakaretlerin yine tavan yaptığını söyledi.

"Duydum ki Hatay'a gidiyormuş”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz. Afrin'de ne işiniz var? Merkezine girmeyin diyen kimdi? Siz değil miydiniz? Biz size rağmen Fırat Kalkanı harekatını yaptık. Bay Kemal'a rağmen Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. 4 bin 71 bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Herhalde gözyaşı dökmeyi unutmazsın. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek aksi taktirde şehitlerimize bunun hesabını veremeyiz" dedi.

“Karakter başka meseledir”

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir.

Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.

“Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız”

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan nükleer güç santralinin temelini Sayın Putin ile birlikte canlı bağlantıyla attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli yaklaşık olarak 22 milyar doları bulacak. Akkuyu nükleer güç santrali tüm reaktörleri ile devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu tek başına orası karşılayacak. İlk ünitesini 2023 yılında devreye almayı hedeflediğimiz bu santralle Türkiye, dünyadaki az sayıda nükleer güç santrali sahibi ülkeler arasına girmiş olacak.

İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız.

“Katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir”

Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bununla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek.

Proje bazlı teşvik sistemini tanıttık. 19 firmamıza ait 23 projeye ilişkin teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettik. 135 milyar lira yatırım bedelli bu projelerle ihracatımızı 6 milyar dolar üzerinde artırıyor, ithalatamızı 12 milyar azaltıyoruz. Cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini atmış oluyoruz.

“Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü teslim etti”

Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.

“Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş”

Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna diye zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. En makul işi bile skandal haline getirmeyi başarıyor. Bu zat Suriyeliler için 'Çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti. 'Vatana ihanet 1.5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmaktır' demişti. 'Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz' demişti. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. İlgili kurumlara sorsa tam sayıyı alacak.