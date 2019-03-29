Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cindoruk’un "Pazar günü bir intikam seçimidir” sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 29 Mart 2019 09:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kandil’de terörist yok” sözlerini hatırlatarak, CHP’ye rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kuruttuklarını söyledi. Erdoğan konuşmasında, "Sahte senet tüccarlarına Ankara'yı teslim edemeyiz" sözleri ile Mansur Yavaş’a yüklendi.

“Terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz”

Elmadağ’daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz” ifadesini kullandı.

“Dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez”

Milletle birlikte yürüyen bir siyasetçinin hiçbir fani güç tarafından sindirilemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez” dedi.

“Be ahmak, neyin intikamı?”

Hüsamettin Cindoruk’un “Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir” sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz” ifadelerini kullandı.