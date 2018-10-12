Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'e haddini bildirmemiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye, hele hele Bay Kemal'e yerel seçimlerde haddini bildirmemiz lazım" dedi.

Güncellenme 12 Ekim 2018 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal, hastanelerde tedaviler, ameliyatlar durdu mu gel de Isparta'nın şehir hastanesine bak. Yalan olur da böylesi olur mu?” sözleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

“Terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor”

Güvenlik güçlerinin atılan kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda terör örgütlerine kan kusturduğunu, bu millete ihanet edenleri oralara bırakmayacaklarını, terör örgütü PKK’nın tarihinin en büyük hezimetini yaşadığını, telsiz konuşmalarından bunun bilindiğini belirtti.

“Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek. Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak” dedi.

“FETÖ eliyle Türkiye’ye kast etmek istediler”

FETÖ eliyle Türkiye’ye kast ettiklerini ama bunun püskürtüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi sizlerle beraber bunların ağababalarına hayatlarının dersini verdik. Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon para bulundu. Bunlar Isparta'ya da böyle girmişler. Altın ve parayı buldu güvenlik güçlerimiz ve el koydu. Türk Milleti olarak büyük bir destana imza attık” dedi.

“Türkiye’yi ekonomi üzerinden sınamaya kalktılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yolu deneyerek başaramayanların Türkiye’yi ekonomi üzerinden sınamaya kalktıklarını, başarılı olamadıklarını, alınan tedbirlerle iyileşmeyi hızlandırdıklarını, açıkların kapatıldığını, reel sektörde çarkları hızlandıracak adımlar atıldığını, kalkınmadan, istihdamdan taviz verilmediği gibi, tasarruf ve bütçe disiplininden de taviz verilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Bay Kemal, hastanelerde tedaviler, ameliyatlar durdu mu gel de Isparta'nın şehir hastanesine bak. Yalan olur da böylesi olur mu. Bu nasıl vicdansızlıktır. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz yerden bizi vurmaya kalkıyorsun. Sen bittin, tükendin sen. Sana Mart 2019'da sana öyle bir ders verilecek ki belini doğrultamayacaksın. Ameliyatlar yasaklanmış, şu yalana bak ya. Senin zamanında röntgen için 8 ay sonraya randevu veriyorlardı. Ne konuşuyorsun?

“Bay Kemal'e yerel seçimlerde haddini bildirmemiz lazım”

Ana muhalefetin başındaki zat, eline almış bir kağıt. Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. Ana muhalefetin başındaki zat eline almış bir kağıt "ameliyat yapılamıyor" yalanını söylüyor. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyorsun. Sen bittin bittin, tükendin sen. Sana Mart 2019'da sana öyle bir ders verilecek ki belini doğrultamayacaksın. Bu CHP'ye, hele hele Bay Kemal'e yerel seçimlerde haddini bildirmemiz lazım. Bunların tarihinde ekmeğin karne ile dağıtılması, İstanbul'un göbeği Ümraniye'de çöp dağlarının patlaması var.

“Telefon diplomasisine iyi çalışalım”

Değerli kardeşlerim, elbette her dönemin vatanperverleri olduğu gibi böyle fırsatçıları da var. Şimdi Mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız. Sadece Isparta değil, tüm Türkiye'de CHP ve Bay Kemal'e haddini iyi bildireceğiz. Telefon diplomasisine iyi çalışalım. Bay Kemal gibi bugünleri fırsata çevirmek isteyen simsarlar olabiliyor. 3 kuruş fazla kazanmak için yapıyorlar. Gerektiğinde canını ortaya koyan vatanperverler var, bir yanda da dolar kurunu siyasi ranta çeviren muhalefetimiz var. Acı sakız gibi milletin üstüne yapışan bir ana muhalefetimiz var. IMF kapılarında bu ülkeyi bekletenler şimdi ahkam kesiyorlar. Bize ekonomik bağımsızlık dersi vermeye çalışıyorlar.”