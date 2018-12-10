Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı bu sözlerle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yaşananlar karşısında dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Güncellenme 10 Aralık 2018 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde "İnsanlığın Medeniyeti" programında konuştu.

Paris’te yaşananlara sessizler

Fransa’daki artan şiddet olayları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna soyunanların, Paris’te yaşananlar karşısında sessiz kaldığını söyledi.

Türkiye’ye yapılan muamele Türkiye’ye yapılmadı

Küresel güçlerin Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yapılan bu muamelenin Fransa’ya yapılmadığını ifade etti.

Avrupa mültecilere sert davrandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye milyonlarca sığınmacının akın ettiğini, Avrupa’nın Türkiye’yi sınırları açmaya davet ettiğini ama kendilerine yönelen aynı insanları sert tedbirlerle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye’ye demokrasi dersi veremezler

Hiçbir ülkenin Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye hakkı olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık hiç kimsenin ülkeye demokrasi, insan hakları veya özgürlük dersi veremeyeceğini söyledi.

Avrupa ikiyüzlü

Fiyakalı sözlerin, parıltılı söylemlerin, şaşaalı hayat biçiminin Batı’nın insan haklarındaki ikiyüzlülüğünü gizleyemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz başından beri neysek bugün de oyuz” dedi.

Yerel seçimler mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019’da AK Parti’ye 15. zaferi yaşatmak için gece gündüz uyumadan çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

AK Partililere uyarı

Kibir ve büyüklenme bataklığına düşmeyin uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözü şahsi çıkarlar peşinde olanların AK Parti’nin çatısı altında yer alamayacağını söyledi.