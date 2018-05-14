Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı rahat olsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBC'nin muhabirinin "Kazanamama durumunda ne yaparsınız?" sorusuna tepki gösterdi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 09:13

Resmi temaslar için İngiltere'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBC'ye dünya ve Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan kendisine sorulan 24 Haziran'da seçimi kazanamama ihtimali sorusuna "Kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun" ifadeleri ile cevap verdi.

“Kazanan adaya saygı gösterilecek”

Sandık güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki seçim sandıklarına AGİT'in de geldiğini, farklı ülkelerden de davetler yapıldığını, gelenlerin huzurunda oylar kullanıldığını, bu oyların kullanılması sonucu kazanan adayın belli olduğunu, AK Parti tekrar kazanırsa herkesin buna saygı göstermesi gerektiğini, kazanamamaları durumunda ise kazanan adaya saygı gösterileceğini, olayın bu kadar basit olduğunu söyledi.

“BBC çok rahat olsun"

AK Parti'nin ve kendisinin, seçimleri kazanamama ihtimaliyle ilgili soruyu cevaplayan Erdoğan, "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun" dedi.

“Türkiye’yi dünyanın ilk on ekonomisi yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazanmak için çaba göstereceklerini, bütün ekipler bütün gayretleri ile kazanmak için bu çabayı göstereceklerini, hedefinin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu, bu kapsamda Türkiye'yi dünyanın ilk on ekonomisi arasına sokmak istediklerini söyledi.

“Biz bunu söyleyince rahatsız oldular”

Erdoğan ayrıca, "Şimdi bu bizim dini bayramlarımız, işçiler ikramiye alır, memurlar almadığı için rahatsız. Bundan dolayı biz bu seçimde memurlar için de böyle bir adımı attık, böyle bir kararı aldık. Ana muhalefet bunu söylediği zaman kimse rahatsız olmuyordu, biz bunu söyleyince rahatsız oldular, niye rahatsız oluyorlar? Paramız var ki biz böyle bir ikramiyeyi memurlarımıza da veriyoruz" dedi.

Yaşlılara verilen 250 liranın da 500 liraya çıkarıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlılar, bunlar bizim büyüklerimiz. Ama siz niye rahatsız oluyorsunuz, ben ondan özellikle yani şu anda rahatsız oluyorum" dedi.