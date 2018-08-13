Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bambaşka bir durumla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaşanan ekonomik çalkantının 1994, 2001 ve 2007 krizleriyle ilgisi olmadığını söyledi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 14:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomik anlamda da saldırı altında olduğunu, bugün yaşanılan hadisenin 1994, 2001 ve 2007 kriziyle ilgisinin olmadığını, gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Saldırılar bir müddet daha devam edecek

10. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ekonomik saldırıların bir müddet daha devam edeceğini, gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık ile devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceğinin açık olduğunu belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü’ne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güya bir Dünya Ticaret Örgütü var. Ben yaptım oldu diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir-çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenebilir mi? Bizim bunlara eyvallah dememiz mümkün değildir" dedi.

Yoğun bir gündemin içindeyiz

İç siyasette olduğu gibi dış politikada da yoğun bir gündemin içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanın Erdoğan, makamında oturan değil, koşan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olmaya çalıştığını, yurtdışında da ülkenin gücüne güç katmak için gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler konferansının konumunun farklı olduğunu, tüm büyükelçilerin aynı çatı altında buluştuğu, ufkunun çizildiği önemli bir platform haline geldiğini, bu seneki toplantının daha öncekilerden farkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk konferansı olması olduğunu söyledi.

Yeni sistem, ihtiyaçlara uygun bir sistem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkenin ihtiyaçlarına en uygun model olduğunu belirten Cumhurbaşkanın Erdoğan, demokrasinin 16 yılda atlattığı badirelerle, tüm dünyada parmakla gösterilecek bir konuma geldiğini, sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan temel faktörün insan olduğunu, insanı dikkate almayan hiçbir sistemin başarılı olamayacağını, insanı motive etmeyen hiçbir modelin hedeflerine ulaşamayacağını, yeni yönetim sisteminin başarısı çıtasını hiç şüphesiz insanın belirleyeceğini ifade etti.

Amir ne kadar önemliyse, memur da o kadar önemlidir

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde amir ne kadar önemliyse, personelin de o derece önemli olduğunu, valinin görevi ne kadar kritikse, karayollarının durumunu kontrol eden işçinin görevinin de o derece kritik olduğunu vurguladı.

Hazırlıklı olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gezi olaylarıyla başlayan, 17/25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan bu atakların farklı biçimlerine hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Oyunları deşifre ettik

Son yıllarda terörden ekonomik manipülasyonlara maruz kalınmasının sebebinin milli menfaatler konusunda tavizsiz tutum takınılması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin yeniden vesayetin eline geçmesine izin vermediklerini, terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları deşifre edip önüne geçtiklerini, Suriye'de ve etrafta oluşturulmaya çalışan terör koridoruna izin vermediklerini söyledi.

Ben yaptım oldu diyemezsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik temelinin olmadığını, bunun Türkiye’ye saldırı niteliği taşıdığını herkesin bildiğini, Dünya Ticaret Örgütü’nün atılan adımlar karşısında sessiz kaldığını belirterek, “Ben yaptım oldu diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir-çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenebilir mi? Bizim bunlara eyvallah dememiz mümkün değildir” dedi.

Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır

Yaşanılanların krizlerle ilgisinin olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bambaşka bir durum ile karşı karşıya olunduğunu, bu olaylar karşısında temkinli şekilde atılan adımlar olduğunu, bu konuda çeşitli planların olduğunu, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin sağlam olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki ekonomi terörü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada birçok ekonomik terör kişilikleri olduğunu, 'sermayeye el koymak' dediklerini, bu kişilerin böyle konuşamayacağını, bunların gerçekten ihanet şebekesi ama bunlara yüz verilmeyeceğini, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceklerini ifade etti.

Bu hadise diğerlerinden farklı

“Bugün yaşatılan hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıya olunduğunu, NATO müttefiki olarak ciddi bedeller ödemiş bir devlete karşı her alanda böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir makul gerekçesi olmadığını, buradaki amacın, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek hatta mümkünse bağcının dişlerini dökmek, ciğerini de sökmek olduğunu, bu odakların asıl yapmak istediklerinin bu olduğunu vurguladı.