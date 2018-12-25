Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'a bu sözlerle sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özel'in Hulusi Akar'a yönelik sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 25 Aralık 2018 13:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Özgür Özel’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

CHP’li Özel’e eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan; kavgacı ruh ile muhalefetin olmayacağını, Türkiye'nin son 16 yılda üstesinden gelemediği tek sorununun böyle bir ana muhalefet partisine sahip olması olduğunu, Milli Savunma Bakanı Akar’a yapılan hakaretlerin yenilir yutulur olmadığını, ana muhalefetin bu edep yoksunu kişilerle politika yaptığını, bunun millete iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

“Terör örgütü ile el ele kol kolalar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; CHP’lilerin terör örgütüyle el ele kol kola yürüdüklerini, onların diliyle konuştuğunu, bu millete onların ağzıyla saldırdığını, terör örgütünün ileri gelenlerini cezaevinde ziyaret ettiklerini belirtti.

“Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız”

Milli Savunma Bakanı Akar’a bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza. Bu ülkede 40 yılı aşkın silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış bir kabine mensubu arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkında sahip değil” dedi.