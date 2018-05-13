Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin af talebine ne dedi?

İngiltere ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin af talebine ve milletvekili listelerine değindi.

Güncellenme 13 Mayıs 2018 11:36

İngiltere seyahati öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den kaç milletvekilin yeniden aday gösterileceğini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af talebini değerlendirdi. Erdoğan, Bahçeli’nin bu talebinin ve teklifinin kendisine ait bir talep olduğunu, AK Parti hükümetinin böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

“İngiltere ile işbirliğini önemsiyoruz”

Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları olduğunu, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın ekonomik iş birliğinin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istediklerini söyledi.

“Hükümetin af düşüncesi yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını, Bahçeli'nin bu talebinin kendi teklifi ve düşüncesi olduğunu, AK Parti'nin şu anda böyle bir düşüncesinin kesinlikle böyle bir düşüncesinin olmadığını aktardı.

Milletvekili listeleri hakkında açklama

Milletvekili listeleri hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partisiyiz. Mevcutla yetinen değil, kadrosunu sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız.

“Kadroyu tazelemek önemli”

Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Yani siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, kadroyla yürümek böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabi ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli" dedi.

“Faiz tüm kötülüklerin anası”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi ekonomik alanda her türlü kötülüğün anası-babası olarak gördüğünü, iş dünyasının da diğer kalemlerin de faiz indirimi beklediklerini söyledi.

“Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak, hele hele 24 Haziran’dan sonra bunun şekli de, bunun oranı da çok daha farklı şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Bunu bir defa başarmamız lazım. Yaptığımız son ekonomideki yetkili arkadaşlarımızla toplantıda orada attığımız adımlar hemen tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile hemen konut satışlarını etkiledi. Bunlar bir gerçek, bunlara kör olmak gibi bir böyle garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka. Onun için de hem yastık altındaki çekelim diyorsun, kayıt dışını kayıt altına alalım diyorsun. Hem bunu söyleyeceksin, hem gerekli adımı atmayacaksın; olmaz. Ve biz şu anda iyi yoldayız. Birileri gibi de öyle bedava konut verelim, daire verelim. Bir de onları duymaya başladık. Bedava konut dağıtacaklarmış… Nasıl oluyor bu iş? Benim milletim herhalde bunları yutmayacaktır..." dedi.