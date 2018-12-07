Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile görüşebiliriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bu hafta görüşebileceklerini söyledi.

Güncellenme 07 Aralık 2018 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bahçeli ile bu hafta görüşebiliriz”

Seçim gündemine dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerinin son seçimlerden sonra ortaya tam manasıyla çıktığını, iki partinin dayanışma içinde olduğunu, bunu kıskanan bazı oluşumların olduğunu, bunun başında ana muhalefetin olduğunu, kendilerinin Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlı olduklarını, yerel seçimlerin Türkiye için ciddi olduğunu, bu seçimlerin yedi düvelin ülkeye saldırdığı dönemde büyük önem arz ettiğini, bu hafta içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceklerini, yapılan çalışmaları değerlendireceklerini söyledi.