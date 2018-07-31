Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. İddiaya göre ikilinin birinci gündemi af konusu oldu.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 13.00’te başlayan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Sürpriz görüşmenin ana maddesinin “af” olduğu iddia edildi. Görüşmeden sıcak fotoğraflar servis edildi.

Af konusu mu gündeme geldi?

Kamuoyu tarafından içeriği merak edilen görüşmenin MHP Lideri Bahçeli’nin seçim öncesinde çıkmasını beklediği ama AK Parti’nin sıcak bakmadığı af konusuyla ilgili olduğu belirtildi. Genel af konusuna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duruşunun net olduğu ifade edildi.

Erdoğan af konusunda ne düşünüyor?

Daha önce af konusuna sıcak bakmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı bitiminde konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Bahçeli ne demişti?

Seçim öncesi af konusuyla ilgili açıklama yapan Bahçeli, “Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca bigâne kalmak makul ve mantıklı değildir. Bayram öncesi kader mahkumlarını ve ailelerini sevindirecek girişimlerde bulunmak toplumsal rahatlamayı temin edecek, huzur ve umudu canlandıracaktır. Hükümet, ‘gündemimizde’ yok diyor, affı gündeme almak zor değil, bunun için sadece müşfik ve şefkatli bir teşebbüs yetecektir. af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir” demişti.