Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla'yı kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslar için gittiği Güney Kore'de hayatı Ayla filmine konu olan Eunja Kim'i kabul etti.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 13:05

Resmi temaslar kapsamında Güney Kore'ye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seul'da Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

Teknoloji devleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde kabul ettiği ziyaretlerde, LG, Hanwha, Daelim, Hyundai, SK ve GS firmalarının CEO’ları ile üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı görüştü.

Ayla ile görüştü

Kore Savaşı'nda yaşananların anlatıldığı Güney Kore-Türkiye ortak yapımı Ayla filmine hayatı konu olan Eunja Kim de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan ve Eunja Kim bir burada bir süre sohbet etti.

Gazetecilerle toplantı yaptı

Öte yandan Özbekistan ve Güney Kore ziyaretini takip eden basın mensupları ile de toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirdi.

Samsung Dijital Şehri'ne ziyaret

Samsung Dijital Şehri'ne de ziyarette bulunan Erdoğan, burada bir süre incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Güney Kore temasları böylece tamamlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye dönmek üzere Seul Hava Üssü’ne geçti. Havalimanında Kore protokol yetkilileri ve Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’ye hareket etti.