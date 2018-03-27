Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün rekorunu kırdı!

15 Mart 2003'te ilk kez Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçten sonra devraldığı liderlik koltuğunda bir rekora imza attı.

Güncellenme 27 Mart 2018 16:57

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün rekorunu kıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin görevde en uzun kalan lideri oldu.

5 bin 492 gün liderlik koltuğunda kaldı

Odatv'nin hazırladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduğu günden bu yana ülkenin yönetimindeki 5 bin 492. günü resmen doldurdu. 1938'de vefat eden Kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk ise ülke yönetiminde 5 bin 492 gün kalmıştı.

15 Mart 2003'te Başbakan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te yeniden düzenlenen 9 Mart 2003’teki seçimlerde milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti. 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te de ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı liderliği devraldıktan sonra ülke yönetiminde 5 bin 492 gün kalmış oldu.