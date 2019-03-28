Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk ile ortak yönünü bu sözlerle anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in başına gelenlerin şu anda kendi başına geldiğini dile getirerek, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Güncellenme 28 Mart 2019 09:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Şu anda Gazi Mustafa Kemal'in o zamanlar başına gelenler ya da ona atfedilenlerin bugün benzeri benim başıma geliyor. Bay Kemal'e söylemiyorlar” sözleri ile CHP’yi eleştirdi.

“Biliyorlar ki bu işi yaparsa bu noktada Erdoğan yapar”

Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde çeşitli yabancı basın yayın organlarında yer alan ifadelerin yer aldığı videonun gösterilmesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben burada CHP'ye gönül veren kardeşlerime, Atatürk'ün kurduğu partinin destekleyenleri olarak bu kardeşlerime… Şu anda Gazi Mustafa Kemal'in o zamanlar başına gelenler ya da ona atfedilenlerin bugün benzeri benim başıma geliyor. Bay Kemal'e söylemiyorlar. Niye? Çünkü ondan böyle bir şey, saldırı olmaz. Onun böyle bir şeyi yapma gayretinin olması zaten mümkün değil. Biliyorlar ki bu işi yaparsa bu noktada Erdoğan yapar. Onun için de Norveç'teki de bunu söylüyor, Yeni Zelanda'daki de bunu söylüyor” dedi.

“Milletimiz rıza göstermeyecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi bizim bunlar böyle diyor diye hedeflerimizden vazgeçmemiz mümkün mü? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in, bunların o kirlenmiş, zehirlenmiş ittifakına kurban edilmesine milletimiz rıza göstermeyecektir. Ama şu anda Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi maalesef çok farklı ellerde. Zaten hayatta olsa bu adamı o partiye yaklaştırmaz. Çünkü, bunun vermesi gereken hesaplar var. Şu anda gönül verenler de aslında bundan rahatsız, memnun değiller, istikametini kaybetmiş bir özelliğe sahip. Biz de diyoruz ki biz bu seçimde öyle bir adım atalım ki atacağımız bu adımla milletimiz her şeyden önce bir defa bu koltuğu yapışıp bırakmayan Bay Kemal'den, Cumhuriyet Halk Partisini benim milletim tabanda kurtarmış olsun. Çünkü kongrelerle kurtarmak mümkün değil. Çünkü istediği gibi bir delegasyon oluşturan bu zat, öyle kongreyle falan gitmez. Bay Kemal CHP'nin başına geçtikten sonra ne yaptılar, CHP'yi yeniden dizayn ettiler. HDP ile yan yana gelebilecek omurgasız bir parti oluşturdular. Ben gerçek sosyal demokratların buna gönlünün el vermeyeceğine bir defa inanıyorum. Bunu düşünüyorum ve gelişmeler de zaten bunu gösteriyor."