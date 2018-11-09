Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk, gençlere daha iyi anlatılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım nedeni ile mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında Atatürk'ün gençlere daha iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Güncellenme 09 Kasım 2018 12:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, geleceğe her zamankinde daha büyük bir ümitle bakıldığını, Atatürk’ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlere ve çocuklara iyi anlatması gerektiğini, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

“İstiklal mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdı”

Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde saygıyla yad ettiğinin altınız çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal mücadelesine önderlik eden, aziz milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal’i üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini, Atatürk’ün milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletini müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını, istiklal mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi:

Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız.

“Milli iradeye sahip çıkılmalı”

Milli iradeye sahip çıkılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaşılması için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederken, geleceğimize her zamankinden daha büyük bir ümitle bakıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum."