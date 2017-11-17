Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimizi NATO tatbikatından çektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'teki NATO tatbikatından, Türkiye'nin "düşman tablosu" nedeniyle çekildiğini söyledi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 12:48

Türkiye, NATO tatbikatından 'Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman tablosunda yer alması' nedeniyle çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelerle konuştu:

Düşman tablosu koymuşlar

"Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik.

40 askerimizi çekin dedik

'Çekiyoruz' dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi '40 askerimizi çekin' dedik. Gerekli bağlantıları vs. yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Hak'tan daha güçlü bir şey olamaz."