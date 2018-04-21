Cumhurbaşkanı Erdoğan artık o görevi de üstlenecek!

Uzun bir aradan sonra genel başkan olarak AK Parti'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni çıkarılacak uyum yasası ile grup başkanı da olabilecek.

Güncellenme 21 Nisan 2018 11:05

TBMM'ye sunulan yeni uyum paketi ile milletvekili olmayan genel başkanlar da Meclis'te partilerinin grup başkanı olabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumu kabul edildikten sonra AK Parti'ye Genel Başkan olarak geri dönmüştü. Fakat yasalar gereği grup başkanı olamamıştı. Yeni uyum paketi ile de bu engelin ortadan kalkması düşünülüyor.

Erdoğan genel başkan ama grup başkanı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği referandumu sonrası genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmuş ama milletvekili olmadığı için AK Parti'nin Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenememişti. Şimdi ise bu engel kaldırılıyor.

Mini uyum paketi geliyor

Alınan bilgilere göre, AK Parti ve MHP'nin ortak mutabakatı ile hazırlanan, yürütme ve yürürlük hükümleri ile 10 maddeden oluşacak mini uyum paketi, 24 Haziran seçimlerini ilgilendiren zorunlu düzenlemeleri içeriyor.

Sürpriz madde

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; mini uyum paketinin en sürpriz maddesinin ise milletvekili olmayan siyasi parti genel başkanlarının partisinin Meclis grubuna başkanlık edemeyeceğine yönelik değişiklik olacağı öğrenildi.

Bu görevi Başbakan Yıldırım yürütüyor

Şu anki mevzuatta yer alan ilgili hüküm sebebi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkan olmasına rağmen, AK Parti Meclis grubunun başkanlığı Başbakan Binali Yıldırım tarafından yürütüyor.