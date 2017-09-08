Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arakan için 20'yi aşkın liderle görüştüm"

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulüm hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili çok taraflı bir diplomasi yürütüldüğünü açıkladı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 11:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arakan'da yaşanan insani dramın son bulması için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 20'yi aşkın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Kazakistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Arakan'da yaşanan insani dramın son bulması için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 20'yi aşkın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdim." dedi.

Erdoğan, "(Avrupa) Şu anda da kendi içlerinde birbirlerine girdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar AK Parti, Türkiye, Erdoğan... Tamam da bizimle ne işiniz var? Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz, nasıl yapacaksanız yapın seçiminizi. Erdoğan'a vurmak, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak? Bunu nereye kadar böyle götüreceksiniz?" diye konuştu.

Zafer Çağlayan'ın adının ABD'deki iddianamede yer almasına ilişkin Erdoğan, "Bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. ABD bir defa bu konuyu -tabii bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz- gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor." dedi.