Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da resmi temaslara başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Güncellenme 28 Eylül 2018 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti kapsamındaki ilk görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından karşılandıktan sonra basına kapalı iki görüşmeye geçildi.

Askeri törenle karşılandı

ABD’deki temaslarının ardından dün Almanya’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmişti. Remi temaslara bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılandı.

İkili görüşmeye geçildi

Liderlere heyetlerin tanıtımının ardından iki ülke marşları okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri kıtayı selamlamasının ardından Steinmeier ile ikili görüşmeye geçti. İki lider, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Emine Erdoğan da ve Elke Büdenbender ile bir araya geldi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ile bir araya geldi.