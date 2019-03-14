Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alengirli işlere bulaşmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara adayı Yavaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 14 Mart 2019 17:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara adayı için ilk kez yorum yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a seçimden çekilmesi yönünde çağrı yaparken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

“Kendisi gibi birini buldu”

“Tencere yuvarlanır kapağını bulur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi gibi birini bulduğunu, 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP liderinin Ankara'da sürekli kaybeden birini aday yaptığını söyledi.

“Alengirli işlere bulaşmış”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce iki kez ret yemiş geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar. Alengirli işlere bulaşan zatı adayımız diye Ankara'ya dayattılar” dedi.

“Ezan bayrak karşıtlarını ittifaka aldılar”

Millet İttifakı’nın ezan bayrak karşıtlarını da bünyesine aldığını ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. HDP'nin Ankara'da neden aday çıkarmadığını niçin anlatmıyorlar” dedi.

“31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bekasına ilişkin bir tek sözleri olmadığını vurgulayarak, “Ülkesini düşünmeyen Yenimahalle'yi düşünür mü? 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? El ele verip Ankara'yı ayağa kaldırmamız lazım. Bugüne kadar Ankara'yı biz yönettik. Diyoruz ki devam inşallah” ifadelerini kullandı.