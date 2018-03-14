Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akşama kadar Afrin düşmüş olur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e biraz daha yaklaştık akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur."

Güncellenme 14 Mart 2018 14:47

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada "Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur" ifadelerini kullandı.

584 bin yeni öğretmen atandı

Erdoğan, demokrasiye sahip çıkarken emniyetten ve kalkınmadan asla taviz verilmediğini, dünyada bunu başaran iki ülke olduğunu, bu yıl 584 bin yeni öğretmen atandığını, 110 yeni üniversite kurulduğunu, sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisin Türkiye'ye kazandırıldığını, şehir hastanelerinin devreye alındığını söyledi.

“15 Temmuz için de marş yazılabilmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor" dedi.

“Akşama kadar Afrin düşer”

"Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim" diyen Erdoğan, "3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur" açıklamalarında bulundu.

“Bunlar imansız, bunlar kafir"

Harekatta her türlü hassasiyetin gözetildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

15 Temmuz gecesi biz milletimize bir çağrı yaptık. Haydi meydanlara dedik. Haydi caddelere dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. F-16'lar, helikopterler, tanklar bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara, caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık.Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler başaramadılar. Şu anda yüzlerce binlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesi giymiş hainler içeride."