Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partilileri bu sözlerle uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybedenlerin ve oyu düşenlerin dönüp kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 30 Aralık 2018 23:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; seçimi kaybedenlerin, oyu düşenlerin, halkla arasında iletişimi bozulanların dönüp kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.

AK Partililere uyarı

Bu kişilerin nerede yanlış yaptıklarını sorgulamasını gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, suçu millete atmanın züğürt tesellisi olduğunu, her ilde ve ilçede eksiklerin fazlaların görülüp ona göre yola devam edileceğini, hassasiyetlere dikkat edeceklerini, 'Burada da işte hanımlar fazla oldu' deme haklarının olmadığını, Türk toplumunun yüzde 51’inin kadın olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini, dünyanın değiştiğini, AK Parti olarak yerinde saymanın tabiatlarına aykırı olduğunu, 18-35 yaş arası kuşağa kendilerini daha iyi anlatmaları gerektiğini, bu davanın sonunda mal, mülk, şan, şöhret bekleyenin yanılacağını belirtti.

“Gönül kırıklığı olduğunu düşünmüyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; gönül kırıklığı diye bir şey olmadığını düşündüğünü belirterek, “Çünkü siz değerli arkadaşlarım görevi ilk devraldığınız gün hangi heyecandaysanız, bugün de yine görevi devrederken aynı heyecanda koşmaya, desteğinizi vermeye devam edeceğinize inanıyorum” dedi.

Merkel’den tebrik telefonu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel’in aradığını, Binali Yıldırım’ın adaylığını duyduğu için tebrik ettiğini söyledi.