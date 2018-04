Cumhurbaşkanı Erdoğan: Affetmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına para kaçıran iş adamlarına seslenerek, 81 milyonun ellerinin hem bu dünyada hem de öbür dünyada yakalarında olacağını söyledi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 14:47

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz" dedi.

“Yurt dışına yatırım yapanlara laf yok”

Son günlerde birilerinin Türkiye'deki kimi firmaların ve işadamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat ürettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizdeki yatırımlar kadar kendi işadamlarımızın yurtdışındaki yatırımları ile de iftihar ettiklerini, Afrika'dan Balkanlar'a kadar gidilen her yerde işadamlarının yatırımlarını izlediklerini, teşvik ettiklerini, dünyanın her yerinde yatırıma girişen ticari firmaların her birine bayrak taşıyıcı kuruluşlar gözüyle baktıklarını, bu konuda bir sorun olmadığını söyledi.

“Affetmeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz" ifadelerini kullandı.

“Hem vatandaşın hem de bizim ellerimiz yakalarında”

Sadece kendilerinin değil 81 milyon Türk vatandaşının elinin hem bu dünyada hem de öbür dünyada bu kişilerin yakasında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışanın kazancını da aynı yolda kullanmak olduğunu, bu sözlerinin yurt dışına yatırım yapanlara olmadığını, yatırım bahanesi ile paralarını yurt dışına kaçıranlara olduğunu, böyle bir davranışın makul bir izahının olmadığını, Türkiye'de kimsenin çözülemeyecek sorunu olmadığını, iş adamlarının önünü açmak için hep gayret içinde olduğunu, AK Parti'nin tüm kadrolarının iş adamlarına destek olmayı şiar edindiğini söyledi.

“Bahçeli’nin açıklamaları etkili oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da seçime gidildiğini, seçim tarihinin aslında Kasım olduğunu, koltuk hırsı olması durumunda burada kalacağını fakat ana muhalefetin ısrarla hodri meydan dediğini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile değerlendirme yaptığını, partililerin de kanaatini aldıktan sonra bu adımı atmaya karar verdiklerini belirtti.

En uygun tarih: 24 Haziran

24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını kararlaştırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almanın zor olacağını, uyum yasaları konusunda kendisinin ve Bahçeli'nin görevlendirdiği kişilerin çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

“Koltuk sevdalısı değilim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.5 yıllık görev süresinin olduğunu, koltuğa o kadar da hevesli olmadığını, milletin devam et demesi durumunda devam edeceğini, yeni yönetim sistemi ile sorunların daha hızlı çözüleceğini söyledi.