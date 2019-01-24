Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana mutabakatını yeniden gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin işgal gibi bir derdinin olmadığını ve Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 24 Ocak 2019 18:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’yi işgal etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını, Adana Mutabakatı'nın ısrarla üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

"Bize vatan toprakları yeter"

"Bize vatan toprakları yeter" ifadesini kullanan Erdoğan, Suriye'deki operasyonların amacının Türkiye sınırlarını güvence altına almak olduğunu, oradaki insanların huzurunu sağlamak olduğunu, Türkiye’nin Suriye’yi işgal diye bir derdinin olmadığını, vatan topraklarının Türkiye’ye yeteceğini, Türk topraklarında en ufak bir parselizasyona müsaade edilmeyeceğini, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülkenin Türkiye olduğunu, tüm ülkelerin ajandalarında başka projeler olduğunu belirtti.

Adana Mutabakatı yeniden gündeme getirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek; Türkiye’nin düşmesini bekleyen ve o anda tekme atmak isteyen birçok ülke olduğunu, ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi bildiklerini, Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadisenin Türkiye’yi düşürme projesinin parçası olduğunu, AB sürecinin, Suriye'deki olayların bu olduğunu, Suriye ile Adana Protokolü imzalandığını, Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anladıklarını söyledi.

Adana Mutabakatı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında bahsi geçen Adana Protokolü, Suriye ve Türkiye arasında 1998 yılında imzalandı. Bu protokol o dönemde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’de bulunduğu dönemde gündeme gelmişti. Türk yönetimi PKK’ya destek vermekle suçladığı Suriye yönetimi ile masaya oturmuş ve teröristlerin iadesini istemişti.

Bu kapsamda Türkiye ve Suriye arasında Adana Mutabakatı imzalanmıştı. Bahsi geçen zirve o yıllarda düzenlendiği ilin adını almış ve bu yüzden Adana Mutabakatı adıyla anılmıştır.