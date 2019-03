Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a sert ifadelerle yüklendi.

Güncellenme 17 Mart 2019 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var” sözleri ile CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a yüklendi.

“Adamda her türlü yolsuzluk var”

CHP ve İyi Parti’nin Ankara için her türlü yolsuzluğa bulaşan bir aday bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyrun ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal bu, afedersin karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Niye? Hepsi ortalıktan kaçıyorlar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor” dedi.

“En büyük demokrasi reformlarını hayata geçirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimin yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, “Adaylarımız projeleriyle vizyonlarıyla gece gündüz çalışıyor. Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını biz hayata geçirdik” ifadelerini kullandı