Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye erken seçime gidiyor

MHP Lideri Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçime gidileceğini ve seçimin yapılacağı tarihi açıkladı.

Güncellenme 18 Nisan 2018 16:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısından sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderini Beştepe'de kabul etmişti. Daha sonra ise tüm gözler görüşme sonrası açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Daha önce de görüşmeler oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Bahçeli ile çeşitli defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alış verişinde bulunduklarını, bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettiklerini ve Bahçeli'nin dün ifade ettiği Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi teklifini de değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Demokrasi nöbetleri sembol oldu

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının siyasette bir tarih olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kahramanlığının unutulmayacağını, 29 gece tutulan nöbetlerin sembol olduğunu, Yenikapı'da yapılan milyonlarca vatandaşın katıldığı mitingde verilen mesajın çok net ortaya koyulduğunu, Bahçeli'nin ön açması ile yönetim değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye belirsizlikten kurtulmalıdır

Türkiye'nin hala 16 Nisan'dan sonra eski diye ifade edilen sistemle yönetildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumu sayesinde sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıklarının ortaya çıktığını, tercihlerinin 2019 Kasım seçimlerine kadar beklemek olduğunu, Suriye ve Irak merkezli yaşanan tarihi önemdeki hadiselerin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu belirsizlikleri bir an önce aşılması gerektiğini belirtti.

Seçim ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemine geçişin giderek aciliyet göstermekte olduğunu, Bahçeli'nin çağrısının yetkili kurullarla görüştüklerini, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğıu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaştıklarını, seçim konusunu Türkiye gündeminden bir an önce çıkarmanın şart olduğunu, seçimlerin 24 Haziran 2018''de yapılmasına karar verdiklerini ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi.