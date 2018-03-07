Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kaç terörist etkisiz hale getirildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda yaptığı konuşmada Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Güncellenme 07 Mart 2018 14:02

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. Bu akşama kadar o 3 bini aşar" dedi.

“Dünyaya bir mesaj vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun toplantısı vesilesiyle sizlerle bir araya gelindiğini, kadın ve erkeğin bir bütünün iki aynı parçası olduğunu, AK Parti'nin kuruluşunda ve devam edişinde kadınları önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Erdoğan kadın partililere seslenerek, "Benim sizlerden bir ricam var. O da şudur: Yıl 2018. Ama önümüzde 2019' var. 2019'un önemini biliyoruz değil mi? Mart ayı ayrı bir önem, kasım ayrı bir önem. Dünyaya bir mesaj vereceğiz. Kadınlarımızla vereceğiz. Erkeklerimizle vereceğiz ve dünya Türkiye'yi, vatanıyla milletiyle çok daha iyi tanıyacak" dedi.

2960 terörist etkisiz hala getirildi

Afrin'deki gelişmelerin milletin güçlü bir millet olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, Türk milletinin vasıflı bir millet olduğunu, Türk milletinin bir, iri ve diri olunca neler yapabileceğini gösterdiğini, son rakamları aldığını, 20 tane teröristin etkisiz hale getirildiğini, başlangıçtan şimdiye kadar 2960 teröristin etkisiz hala getirildiğini, bu sayının akşama kadar 3 bini aşacağını, Mehmetçiğin dağ taş demeden ilerlediğini, Er Rai, Cerablus ve El Bab'ın kontrol altına alındığını, Afrin'de 2 bin kilometrelik bir alanın kontrol altına alınacağını söyledi.