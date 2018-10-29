Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte yeni havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi

Güncellenme 29 Ekim 2018 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açılış konuşmasında, "İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

İsmi "İstanbul" oldu

Yeni havalimanının isminin "İstanbul Havalimanı" olduğunu açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser işte bunun için adını İstanbul verdik."

"Endonezya halkının başı sağolsun diyorum"

Konuşmasında Endonezya'da düşün yolcu uçağına da değinen Erdoğan, Endonezya halkına başsağlığı dileyerek, "Bu uçakta ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Endonezya halkının başı sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"Atatürk Havalimanı, havalimanı vasfını koruyacak"

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Atatürk Havalimanı'nın ticari seferlere kapanacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka birtakım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2013'te ihalesini gerçekleştirdiğimizde pek çok çevrenin, bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz." diye konuştu.

"İlk etabı 90 milyon kapasiteli"

İstanbul Havalimanı'nın tüm etapları bittiğinde yolcu kapasitesinin 200 milyona kadar çıkabileceğini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkartılabilecektir."

"Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülüyor"

Erdoğan, ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'nın tüm etaplarının 2028'e kadar tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir." dedi.

Havalimanında 120 bin kişinin görev yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır." ifadesini kullandı.

"Yatırım bedeli 10 milyar avro"

İstanbul Havalimanı'nın yatırım bedelinin 10 milyar 247 milyon avro olduğunu bildiren Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere vergiler hariç 32,4 milyar avro."

Erdoğa, İstanbul Havalimanı'nı sadece Türkiye'ye değil, bölge ve dünyaya yapılan bir büyük hizmet olarak gördüğünü ifade etti.

Erdoğan'dan teşekkür

Havalimanı projesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum."