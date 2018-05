Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’yi ve İsrail’i tarih affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider İsrail terörünü kınadı.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 22:50

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Açıklamada May, İsrail'den şiddeti durdurmasını isterken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu ve BM'nin zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini, İsrail'in bu zulmü bir an önce bitirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye uzun yıllardır terörle mücadele ediyor

Türkiye'nin uzun yıllardır PKK, DHKPC ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu örgütlere karşı işbirliğinin derinleşmesi gerektiğini, güvenlik ve istihbarat alanlarında yeni anlaşmaların metni üzerinde çalışmaların sürdüğünü, Kudüs, Filistin ve İran'la nükleer anlaşma konularını ele aldıklarını belirtti.

Bu vahşeti kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin asla kabul edilemeyeceğini, ABD'nin adımının İsrail'i cesaretlendirdiğini, bu vahşeti bir kez daha kınadığını söyledi.

ABD’yi ve İsrail’i tarih affetmeyecek

ABD'yi tarihin affetmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine tarihin İsrail'i hiç affetmeyeceğini, güçlü olan haklıdır mantığıyla İsrail'in bu adımları attığını, İsrail'in orada işgalci ve terör estirmeye devam ettiğini, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, Filistin'deki bu zulme son vermeye davet ettiğini belirtti.

128 ülke taşınmaya karşı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul'unda yapılan oylamalarda 128 ülke bu taşınma eylemine hayır dediğini, 8 ülkenin ABD ve İsrail ile birlikte bu adımı engelliyordu fakat başaramadığını, ABD'nin 'ben güçlüyüm ve haklıyım' dediğini, Amerika'nın haklı olmadığını ve tarihin affetmeyeceğini söyledi.

Teröristten gazeteci olmaz

Türk yargısının teröristler ile gazetecileri ayırdığını, bunların kaynağından öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, cezaevinde kaç kişinin olduğu noktasında gazetecilere aktarılanların yanlış olduğunu, teröristler ile gazetecilerin ayrılması gerektiğini, yargının teröre karışmış olanlar ile ilgili bu tür kararı vermiş olduğunu, bunların kaynağından öğrenilmesi gerektiğini ve sağlıklı haber yapılması gerektiğini belirtti. Erdoğan ayrıca, "Ben Chatham House'da da aynı soruya yanıt verdim. Herhalde size o ulaşmadı. Teröristten gazeteci olmaz" ifadelerini kullandı.