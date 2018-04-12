Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Rusya'yı bu sözlerle eleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız" dedi.

Güncellenme 12 Nisan 2018 12:45

Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız" dedi.

“Trump’la görüştüm, Putin’le de görüşeceğim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin güvenlik krizine yol açtığını, Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızlık duyduğunu, dün Trump ile görüştüğünü, bugün de Putin'le görüşeceğini, bu kimyasal krizin nasıl durdurulacağı hakkında konuşulacağını, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının rejimin baskısındaki milyonlarca insana güvenlik sağladığını, Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olunacağını söyledi.

“DEAŞ’la en samimi mücadeleyi Türkiye yürüttü”

DEAŞ ile tek samimi mücadeleyi Türkiye'nin yürüttüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullandığını, PYD gibi eli kanlı bir örgütün DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgeye gönderildiğini, birçok Batılı ülke bayraklarının terör örgütünün tanklarının yanında görüldüğünü, kurtulabileceklerini sandıklarını fakat yanıldıklarını, teröristlerin her durumda imha edileceğini belirtti.

“Müttefiklere silah doğrultamayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultulmayacağını, ancak müttefik ülkelerin askerlerinin terör örgütlerinin yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ettiğini, Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini, olduğu gibi görünmesini istediğini, kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı olmadığını, kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlış olduğunu söyledi.

“Ne ABD’den ne de Rusya’dan vaz geçeriz”

"Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed'i destekleyenlerin yanlış yaptığını, PYD'yi destekleyenlerin de yanlış yaptığını, bulunduğu ortama refah getiren tek ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm ve huzursuzluk olduğunu, Suriye'yi imar etmeye, gönülleri yapmaya gidildiğini ve başarana dek kalınacağını belirtti.

“Ekonomimiz çok iyi durumda”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizi üzerinden ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışanların yanlış yaptığını, bunun bedelini ödeyeceklerini, bu işin kitabına uygun hiçbir izahın olmadığını, ekonominin yüzde 7 olarak açıklandığını, ihracatın tüm zamanların rekorlarını kırdığını, turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretlerin olduğunu ifade etti.

“Akkuyu birilerini rahatsız etti”

Akkuyu'da nükleer santralin temelini atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun birilerini rahatsız ettiğini, 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettiklerini, savunma sanayisinde her gün iyi haberler alındığını, Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldiğini, Boğaz'daki son kazanın bunu çok açık gösterdiğini söyledi.

“Türkiye’yi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslenerek, hiç endişe edilmemesi gerektiğini, sağda solda konuşulanlara bakılmaması gerektiğini, Türkiye'yi döviz kuru üzerinden terbiye edemeyeceklerini belirtti.