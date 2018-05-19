Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD hukuksuz bir karar aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in aldığı kararın yok hükmünde olduğunu ve yaşanan olayların tümünden sorumlu olduklarını söyledi.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 10:37

İstanbul'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin hukuksuz kararını kabul etmediklerini, verilen mücadelenin sadece Müslümanların Kudüs'teki haklarının mücadelesi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin hukuksuz Kudüs kararının herhangi bir kıymeti harbiyesi olmadığını, sadece kendilerinin çalıp kendilerinin oynayacağını belirtti.

ABD hukuksuz bir karar aldı

Hem Filistin halkıyla dayanışma sergilenmesi hem de Gazze'de katliam yapan İsrail'e gerekli mesajların verilmesi bakımından son derece anlamlı bir zirve toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, Amerikan yönetiminin tüm uyarılarımıza rağmen hukuksuz kararını 14 Mayıs günü uygulamaya geçirdiğini, bu girişimin asla kabul edilemeyeceğini, barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya ait olduğunu, Filistin halkıyla dayanışma şuurunun hiçbir zaman sükuta erdirilemeyeceğini söyledi.

Biz doğru olanı yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Er gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil, bunun altını çiziyorum, uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush, özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'. 'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı yapacağız" dedi.

Yaşanan olaylardan İsrail sorumlu

Yapılan zirvede Filistin davasına verilen desteği bir kez daha göstererek nihai bildiriyi kabul ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in saldırganlığını en güçlü ifadelerle telin ettiklerini, son olaylardan İsrail'in sorumlu tutulduğunu belirttiklerini, İsrail'in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediğinin aşikar olduğunu, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Sabrın sonuna gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri, Filistin'e yönelik tutumlarına göre değerlendireceklerini, terörist yerleşimci grupların kutsallara yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrın sonuna gelindiğini, Ramazan ayı boyunca İİT üyesi tüm ülkelerin Filistinliler için yardım kampanyası yürütüleceğini, üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde imal edilen ürünlerin piyasalara girmesini mutlaka engellemesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplum buna müsaade etti

İsrail'in bugüne kadar hep 'Güçlüyüm, öyleyse haklıyım' mantığıyla hareket ettiğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumun da buna müsaade ettiğini, artık bu çarpık anlayışa 'dur' demenin, bu sistematik barbarlık karşısında ses yükseltmenin zamanı geldiğini, fiille desteklenmeyen her sözün havada kalmaya mahkum olduğunu belirtti.