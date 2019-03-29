Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 82 milyonun Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayarak, "Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Arnavutu, Boşnağı... Bizde ayrım yok" dedi

Güncellenme 29 Mart 2019 14:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un yıllar önceki durumunu hatırlatarak, "25 yıl öncesine gidelim. Aramızdaki gençler, 25 yıl önce Tuzla ne durumdaydı bilmezler. Çöp, çukur, çamur, bilirler mi? Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP'nin, Tuzla'yı, Pendik'i, Kartal'ı, Maltepe'yi ne hale getirdiğini bilmezler. Biz görevi devraldıktan sonra Tuzla, Pendik, Kartal ne duruma geldi, yeniden biz buraları ihya ettik, inşa ettik. Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşiniz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Binali kardeşim İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu, Şadi kardeşim Tuzla'da belediye başkanlığını devam ettirdiği takdirde, üçlü olarak el ele vereceğiz ve Tuzla'yı da, İstanbulumuzu da çok daha ilerilere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“82 milyonun Cumhurbaşkanıyız”

Raylı sistemler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizler bunlara daha ilaveler yapmaya devam edeceğiz. Ulaşımda bütün altyapı, eğitimde, sağlıkta her şey... Sizlerle beraber bu yolda, emin adımlarla yürümemiz lazım. Cumhur destek verirse, sahip çıkarsa, Cumhurbaşkanı da milletine, devletine, ülkesine en güzel şekilde hizmet etme imkanını bulur. Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Arnavutu, Boşnağı... Bizde ayrım yok."

“Verdiğimiz mesajları lütfen dikkate alın”

Ankara'daki metruk binada çıkan yangına değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada, çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen, ne olur dikkate alın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da işaret ettiğiniz şekilde, Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak, 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz."

"Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın?"

Erdoğan, partisince Çamçeşme Mahallesi'nde düzenlenen Pendik mitinginde de CHP'nin "çöp, çukur, çamur, çarpık kentleşme" demek olduğunu, bunların hepsini AK Parti'nin tersine çevirdiğini dile getirdi.

Karanlık mahfillerde listeler hazırlandığını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Bunlarla yönetilen bir süreç var ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli, saklı tarafı kalmadı, hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Daha seçilmeden belediye başkanlarının tepesine binenlerin, yarın İstanbul'u ve diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız, ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek. Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. Ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. Ne kadar bilgi sahibisin, ne kadar bu ülkeyi yönetme imkanının var."

Erdoğan, kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İDO genel müdürü, başbakan olduğu dönemde ulaştırma bakanı olduğunu hatırlatarak, "Daha sonra kendisini daha ileri seviyeye başbakanlığa taşıdık. Ardından TBMM Başkanlığına getirdik. Şimdi de İstanbul'a sıradan birisi olmaz. Ne dedik? 'Binali Bey gel, İstanbul'a seni büyükşehir belediye başkanı yapacağız. İstanbul'a bu yakışır. At binenin kılıç kuşananın. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul, 15,5 milyon... Burada kalite, vasıf önemli, dünyayı tanımak önemli. Binali Kardeşimizin dünyada elhamdülillah birçok liderlerle münasebeti oldu. Dünyayı tanıyor, biliyor. Bay Ekrem, sen nereyi tanıyorsun ya, dur bakalım. Bu iş öyle kolay değil. Daha iyi olacak." diye konuştu.