Cumhurbaşkanı Erdoğan: 72 kriterden 66'sı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reform Eylem Grubu toplantısında 72 kriterden 66'sının tamamlandığını söyledi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 16:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reform Eylem Grubu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“72 kriterden 66'sı tamamlandı”

Toplantıda vize serbestisi konusunda yeniden gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte 72 kriterden 66'sının tamamlandığını, kalan 6 kriterin de en kısa zamanda tamamlanacağını, bundan sonra AB’nin samimiyetinin görüleceğini söyledi.

“Her adımı vatandaşımız için yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB için önemine vurgu yaparak, “Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin kurucu değerlerini temsil iddiası havada kalmaya mahkumdur. AB'yi içine kapatma girişimleri bizim gibi ülkelerin katılımlarıyla boşa çıkarılabilir. Biz AB'ye uyum kapsamında her adımı vatandaşımız için yaptık” dedi.

Gümrük Birliği açıklaması

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşması ile ekonomik durum hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellemesi gerektiğini, bunun sadece Türkiye’ye değil AB’nin de yararına olduğunu, Türkiye’nin bu konudaki yol haritası ve pusulasını belli olduğunu söyledi.

“Reformlara hız vermeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin güçlendirilmesi için yapısal reformlara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini ifade erek, “Ekonomimizi atağa kaldıracak uluslararası yatırımcılara güven sağlayacak reformlara hız vermeliyiz” dedi.