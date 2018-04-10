Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 muhtarla İspanya'ya gitti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine 5 ilden 50 muhtar İspanya gezisine katılıyor.

Güncellenme 10 Nisan 2018 09:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görmesi için verdiği talimat üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine götürdü.

Kültür anlamında çok şey kazandıracak

Toplam 50 muhtarın yer aldığı gezide; Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan katılımlar oldu. Muhtarların ilk gezisi olan ilk kafile, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde THY uçağı ile İspanya'ya gitmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk defa böyle bir geziye katılan muhtarlar bu programın kendilerine kültür anlamında çok şey kazandıracağını söyledi.

İlk kez yurt dışına çıkacak

53 yaşında olduğunu söyleyen Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat, ilk kez yurt dışına çıkacağını belirtti. Muhtarların yurt dışına çıkması çok güzel bir imkan olduğunu söyleyen Polat, "Yurt dışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" dedi.

Tarihi eserleri görmek için sabırsızlanıyorlar

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır ise, İspanya'da bulunan Endülüs'teki İslam tarihi izlerini ve tarihi eserlerini görmekten çok mutlu olduğunu belirtti.

“Bizim için gurur verici”

Yurt dışına ilk kez çıkacağını belirten Erzincan'dan gelen bir başka muhtar Hamza Alkan da memlekete dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağını söyledi. Trabzon Yomra Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu, "Bizim için gurur verici, gidip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Turistlik bir gezi değil

Bunu kesinlikle turistlik bir gezi olmadığını belirten Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise, devletin imkanlarıyla oraya gönderildiklerini söylediklerini, bunun yanlış olduğunu, kesinlikle sponsorların olduğunu söyledi.

Geri renkli pasaport aldılar

Gri renkli hizmet pasaportu ile kameralara poz veren muhtarlar el salladıktan sonra yolculuğa başladılar.

Tüm masrafları sponsorlar ödeyecek

Muhtarların gezideki tüm masraflarının sponsorlar tarafından ödeneceği belirtilirken, Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı, eski şehir merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Gezi ise 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak.