Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Mayıs'ta her şey ortaya çıkar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığı için "öyle bir derdimiz yok" dedi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sorulan "Abdullah Gül aday olur mu?" sorusuna "bizim öyle bir derdimiz" ifadeleriyle cevap verdi.

İYİ Parti'ye geçenler neden o sıralarda oturmadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir senaryo olduğunu, her şeyin bu hafta ortaya çıkacağını, İYİ Parti'nin koltuklarında 3-4 kişi olduğunu, 15 kişinin Meclis'te olmasına rağmen İYİ Parti sıralarına oturmadığını belirterek, İYİ Parti'ye geçenlerin neden parti sıralarından oturmadığını sorguladı.

Gül'ün adaylığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ve MHP'den bazı vekillerin transfer olacağını iddiaları hakkında ise "Siz değerlendirin" dedi.

Herkesin adayı 5 Mayıs'ta ortaya çıkacak

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin hiç öyle bir probleminin ve derdinin olmadığını, 5 Mayıs'ta meydanlara çıkacak adayların belli olacağını, kendisinin yoluna devam edeceğini, her şeyi kendilerine göre belirlediklerini, rakibin de kendini buna göre ayarlaması gerektiğini söyledi.

Gül-Davutoğlu görüşmesi soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül görüşmesini ise bilmediğini ifade etti.