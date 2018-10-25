Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul gerçekleştirdi.

Güncellenme 25 Ekim 2018 17:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Murat Bardakçı, Mehmet Özçay, İskender Pala, Havva Hümeyra Şahin, Ümit Meriç, Rasim Özdenören ve Hülya Koçyiğit Soydan'ı kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin devreye girmesi ile yeniden Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Çankaya Köşkü’nde toplantı yaptı.

Son olarak Davutoğlu’nu burada kabul etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Kasım 2014'te Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabul gerçekleştirmemişti.

4 yıl aradan sonra ilk kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabullerini yaptı.

Hakan Fidan’ı da kabul edecek

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı ile Ekonomi Politikaları Kurulu Toplantısına başkanlık eden Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Heyetini ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ayrı ayrı kabul edecek.