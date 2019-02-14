Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyon Suriyeli gün sayıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyona yakın Suriyelinin evlerine dönmek için gün saydığını söyledi.

Güncellenme 14 Şubat 2019 17:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi zirvesinde yaptığı konuşmada, Suriye halkının Türkiye’den sevindirici haberler beklediğini, tüm provokasyonlara rağmen Astana ruhunun muhafaza edildiğini söyledi.

“Astana ruhunu kararlılıkla koruduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının sekiz yıldır silah ve bombalar gölgesinde hayata tutunmaya çalıştığını, halkın kalıcı çözüm konusunda Türk hükümetinden haber beklediğini, 4 milyona yakın Suriyelinin evlerine dönmek için gün saydığını, görüşmelerde önemli mesafeler alındığını, görüş ayrılığına ve aradaki provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla koruduklarını belirtti.

“Suriyelilere, 35 milyar dolar gibi bir yardım yaptık”

Sahada birçok olumlu gelişmeye bu platformun imza attığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz nasıl akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da sürmesi için çalışıyor. Bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Önümüze çıkartılan engelleri diyalog yoluyla aşmayı başardık. Türkiye olarak Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şu ana kadar 35 milyar dolar gibi bir yardımı mültecilere her alanda yaptık” dedi.

“Suriye halkının huzura kavuşması için elimizden geleni yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin bir an önce huzura kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini, umutlarını bu toplantıya bağlayanlara müjdeler vereceklerine inandıklarını söyledi.