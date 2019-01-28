Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyon Suriyeli evine dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Güncellenme 28 Ocak 2019 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyelinin evini terk etmesine neden olan zulüm Türkiye’nin gösterdiği çabalarla bir nebze hafifletildiğini, Astana görüşmeleriyle Suriye'de kalıcı çözüm için mesafeler alındığını, Suriye’de bugün DEAŞ’ın varlığının tükenmek üzere olduğunu, kalanların ise terör örgütü YPG'ye meşruiyet kazandırmak için bırakıldığını, ABD’nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silahlandırılan teröristlerin silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmasına izin verdiğini söyledi.

“4 milyon Suriyeli ülkesine dönecek”

Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Bütün mültecilere yaklaşık 35 milyar dolar kaynak aktardık. Türkiye bugün gelire göre en çok yardım yapan ülkedir” dedi.

“Merhamet ve empati eksikliği var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkanlar değil, merhamet ve empati eksikliği olduğunu, mülteci botlarını şişleyerek batırmaktan bahseden, Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıya olunduğunu söyledi.