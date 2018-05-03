Cumhurbaşkanı Erdoğan, 316 imzayla aday!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere 316 imza ile aday gösterilecek.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 13:20

AK Parti, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterilmesi kararını 316 imza ile aldı.

15 Temmuz'da ülkeye açıkça saldırdılar

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, 16 yıl içinde birçok müdahaleyle karşılaştıklarını, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeye saldırının en açık göstergesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkeye giydirilmeye çalışılan deli gömleğinin parçalandığını, 15 Temmuz ve ülke için canını feda eden şehitlere rahmet dilediğini belirtti.

"Çok büyük projeler var"

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz da dahil yaşanan süreçler olduğunu, 16 Nisan'da milletin yeni sisteme geçişi evet diyerek onayladığını, daha güçlü Türkiye'nin kapılarının açıldığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularının işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesine yürürken, aziz milletin güveni ve kararının olduğunu, güçlü bir iktidar, güçlü bir Meclis için 24 Haziran'da milletin kararına başvuracaklarını, millet iradesi için en güçlü şekilde yönetimin oluşmasını sağlayacaklarını, ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye geleceğine daha kararlı gideceklerini, çok daha büyük projeler olduğunu söyledi.

"AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Başbakan Yıldırım ayrıca, "Birileri mikroskopla adayını araya dursun. Bizim dayımızı millet çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız mazlumların hamisi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

MHP de kararını verdi

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.