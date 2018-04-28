Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran kırılma noktası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'ın Türkiye için kırılma noktası olduğunu, AK Parti'nin yeni sisteme hazır olduğunu söyledi.

Güncellenme 28 Nisan 2018 12:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime her zaman hazır olduklarını, CHP'nin hala adayını bile belirlemediğini, birbirlerini girdiklerini, ne yaptıkları ve ne yapacaklarının belli olmadığını söyledi.

“Kadınlar daha fazla temsil edilmeli”

Kadınların siyasette daha etkili ve daha kalıcı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınları daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde Parlamento'da görmek istediğini belirtti.

"Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece"

"Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için kırılma noktası olduğunu, bu sistemle ilgili tüm alt yapının hazır olduğunu, kendilerini hazır olduğunu, ana muhalefetin adayını hala belirleyemediğini, AK Parti'nin seçim takvimini ortaya koyduğunu söyledi.

“81 milyon kardeştir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, manifestolarının hazır olduğunu, İstanbul İl Kongresi'nde açıklanacağını, sonra da seçim beyannamesini açıklayacaklarını, kadın kollarının çakmadık kapı bırakmaması gerektiğini, AK Kadınların her evin kapısını çalması gerektiğini, 81 milyon insanın kardeş olduğunu, Kürtleri temsil eden bir parti olmadığını, Türkiye'de herkesin temsilcisinin AK Parti olduğunu belirtti.

“Adalet yürüyüşünde kol kola oldular”

Türkiye'yi bölmeye çalışanların çukurlar ve hendekler açtığını söyleyen Erdoğan, Adalet yürüyüşünde onlarla kol kola olunduğunu, 24 Haziran'ın sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacağını söyledi.