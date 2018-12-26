Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıllık hayali gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıllık hayalin gerçekleştirip Uzay Ajansı'nın kurulduğunu söyledi.

Güncellenme 26 Aralık 2018 16:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin şu anda ithal eden değil, artık kendi ayakları üzerinde durak bir savunma sanayisi olduğunu, Türkiye’nin bilimsel araştırmalarda artık sınır tanımadığını, iki hafta önce 20 yıllık hayalin gerçekleştirildiğini, Uzay Ajansı'nı kurarak ülkeyi süper lige taşıyacak tarihi adımın atıldığını söyledi.

“İthal eden değil, kendi üzerinde duran bir Türkiye var”

Dünyanın 5'ten büyük olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 194 üyesi olduğunu, 115 geçici üyenin hiçbir değerinin olmadığını, BM’nin sözde adalet üzerine kurulduğunu, böyle bir şeyin olmadığını, öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla karşı karşıya olunduğunu, bunun değişeceğine yürekten inandığını, şu an ithal eden değil, kendi ayakları üzerinde duran bir savunma sanayi olduğunu dile getirdi.

“20 yıllık hayal gerçekleştirildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 yıllık hayalin gerçekleştiğini, siber saldırıların devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal en büyük tehdit olduğunu, Türkiye’nin artık bilimsel araştırmalarda sınır tanımadığını, iki hafta önce 20 yıllık hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nın kurulduğunu, Türkiye’yi süper lige taşıyacak tarihi bir adım attıklarını söyledi.